Eine wunderbare Krippenausstellung

Bis auf den letzten Platz war der Gewölbekeller zur Eröffnung besetzt. Die Besucher freuten sich vergangenen Freitag über die liebevoll gestaltete Krippenweihe mit Pfarrer Thomas Heilbrun.

Musikalisch umrahmt wurde diese von Sara Pürzl (Cello), Theresa Pürzl (Trompete) und von einem Bläserensemble der tonart Musikschule, unter der Leitung von Silke Allmayer. Nicht nur orientalische und heimatliche Krippen, wie man sie üblicherweise kennt, auch Schneekrippen oder die Herbergsuche, gebaut in Laternen, waren dieses Jahr zu sehen. Bei einer ganz anderen Art von Krippe traf Nostalgie auf Hightech. Und die Suche nach dem Stall in Bethlehem wurde in einem alten Geigenkoffer gebaut. Die riesige Gastkrippe von Siegfried Fulterer, mit 35 Zentimer großen handgeschnitzten Figuren, faszinierte die Gäste. Die Diaramakrippe, die Lothar Iser in Wenns bei einem Krippenbaukurs gebaut hat, versetzte die Besucher ins Staunen. Bei diesem Ideenreichtum im liebevoll dekorierten Gewölbekeller wundert es nicht, dass das traditionelle Krippenschauen weit über die Grenzen hinaus bekannt ist.

Am Samstag spielten die Jungbläser der Bürgermusik unter der Leitung von Isabella Ender auf. Aus der benachbarten Schweiz kam eine ganze Abordnung und auch Krippenbauvereine vom Montafon bis Hohenweiler und Gäste aus Tirol sind extra angereist.