Eine weitere Portion „ghörig kreativ“

Wildes Sticken und Schachspielen standen am vergangenen Freitag bei „ghörig kreativ“ am Schlossplatz auf dem Programm.

Die Schneiderin Stephanie Wladika und der Lustenauer Verein S-MAK „Stickerei – Museum. Archiv. Kommunikation“ eröffneten den Besuchern neue Zugänge zum traditionellen Vorarlberger Handwerk. Gearbeitet wurde in diesem Workshop mit kreativen Methoden in einer Kombination von malen und sticken. Ob klassischer Kreuzstich, freies Sticken oder zeitgenössisches, künstlerisches Ausdrucksmittel, das Arbeiten mit Nadel und Faden liegt wieder im Trend. Das S-MAK arbeitet mit vielfältigen Beteiligungsformen intensiv an einer Neupräsentation der Stickerei-Geschichte, -Gegenwart und -Zukunft, um ein stärkeres Bewusstsein in der Bevölkerung für die alte, textile Technik zu schaffen. Auch in Hohenems sollen mit diesem Thema unterschiedliche Menschen angesprochen werden und über die Handwerkskunst in eine Interaktion kommen.