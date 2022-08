Eine Wein-Lounge mitten am Dornbirner Marktplatz

Freiluft Lounge jeden Mittwoch im August: Zwei Gastronomen und ein Möbelhaus bündeln ihre Kräfte und bespielen die Innenstadt.

"Come as you are": So lautet die Devise für alle Besucher, die sich jeden Mittwoch im August die Freiluft Lounge in Dornbirn nicht entgehen lassen wollen. Auf Initiative von Sebastian Spiegel (Weinstein), Oliver Jochum (Hugos-Bar) und Philipp Waltner (Casa Möbel) entstand die Idee einer Art "Pop-Up-Freiluft-Lounge", mitten in der Dornbirner Innenstadt. "Wir wollen den Menschen eine Möglichkeit bieten, des gemeinsamen Zusammenseins bieten, ohne Dresscode, ohne Reservierung, ohne Zugangsbeschränkungen – come as you are", informiert Sebastian Spiegel im VOL.AT-Videointerview.