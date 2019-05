Eine Vorsorgeplanung ohne sichere Leitplanken ist völlig wertlos

Sparen über einen längeren Zeitraum, so wie es bei Vorsorgeplanung für zusätzliches Einkommen in der Pension erforderlich ist, wird zwangsläufig durch turbulente Zeiten gehen.

Wer sich lediglich mit der Angst um den richtigen Startpunkt (Marktumstände) beschäftigt, wird sehr selten seine Pläne sicher ins geplante Ziel bekommen. Auch wenn Gewitterwolken am Horizont immer wieder zu sehen sind, nur wer seine Vorsorge flexibel, intelligent und professionell so früh wie möglich beginnt, wird die Früchte genießen dürfen. Dieses Thema wird nach dem Motto „Bad news are good News“ immer wieder in den Medien angeheizt, als ob es sich um eine Angelegenheit von ein paar Monaten oder sogar Tagen handeln würde und somit wird zugunsten von Einschaltquoten und Auflagezahlen am eigenen ursprünglichen Ziel vorbeigeschossen. Finanzplanungen ohne sichere Leitplanken sind ebenso unbehaglich wie eine Autofahrt in Dunkelheit, auf Bergstraßen in unbekannter Gegend, ohne Leitplanken, ohne Straßenmarkierungen. Was ist das Ziel einer Altersvorsorge? Der Name sagt es, Kapital als Reserve für den Lebensabend verlässlich und gezielt zu bilden, dafür gibt es die unterschiedlichsten Methoden, jedoch ist allen eines gemeinsam, es sollte das Ziel erreicht werden, sonst ist die schönste Planung für die Katz. Natürlich ist die Entscheidung, ob die Vorsorge mit Versicherungsansparungen, Aktieneinzeltitel, Staatsanleihen, Sparkonten, Investmentfonds, Gold, Immobilien usw. erreicht werden soll, a) eine durch höchst persönliche Erfahrungen und b) durch marktschreierische Tagesberichte der Finanzmärkte, sehr stark beeinflusst. ­Umso wichtiger ist es, unabhängige ­Finanzdienstleister des Vertrauens mit an Bord zu holen.