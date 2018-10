Eine Villa für Pferde und Kinder

In der eigenen Anlage bietet Brigitte Dünser seit vielen Jahren heilpädagogisches Reiten und mehr an.

Die Pferde sind sehr ausgeglichen und werden nur in beschränktem Ausmaß für ihre Arbeit eingesetzt, damit sie mit Freude und Motivation dabei sind. Was nämlich kaum jemand weiß: auch Pferde können burn out gefährdet sein. Jetzt sind wir aber alle gut erholt vom Urlaub zurück. Die Pferde waren auf der Alp und ich am Bodensee – es kann wieder voller Elan los gehen.

BRIGITTE DÜNSER: Ja, es ist sehr beliebt, weil es den Kindern dabei nie langweilig wird und es immer wieder Neues zu lernen gibt. Was vorher schwierig erschien, wird plötzlich ganz leicht. Mein heilpädagogischer Ansatz ist es, den Kindern genau die Übungen anzubieten, die ihren körperlichen und psychischen Voraussetzungen entsprechen. Dass sie sozusagen zwar gefordert, aber nie überfordert sind. Dies ist deshalb so wichtig für meine Arbeit, weil die Motivation entscheidend ist für den Lernerfolg. Und gerade Kinder, die schon Erfahrungen des Misserfolgs machen mussten, brauchen das Erlebnis des Gelingens unbedingt, um weiterhin Freude am Üben zu haben und im Endeffekt wieder den Glauben an sich selbst zu finden. Wie es so schön heißt: „Übung macht den Meister“. So ist es also für kein Kind schwierig, weder für die angehenden Sportler, noch für die ganz unsicheren Kinder.