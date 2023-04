Eine vielseitige Sportart mit hohem Spaßfaktor

Vergangene Woche erfolgte in Dornbirn der Auftakt zur Vorarlberger Slowpitch League.

Dornbirn. Sie heißen Redhawks, Legends und Barons und stehen vor allem für die Freude am Baseballsport bzw. der Begeisterung für Softball, sozusagen der Freizeitvariante des amerikanischen Ballsports, der längst auch im Ländle Einzug gehalten hat. Die drei Teams gehören zu den Dornbirn Indians und spielen aktuell in der Vorarlberger Slowpitch League, deren Auftakt am letzten Wochenende auf der Sportanlage im Rohrbach erfolgte.

Ein Sport für Jung und Alt

„Die Redhawks waren die erste Slowpitch-Softball-Mannschaft bei den Indians. Damals ging es darum, einen breiteren Zugang zum Baseball bieten zu können. Vor allem sollen und können so auch die Eltern der Indians-Nachwuchs-Kids den Sport, den ihre Kinder machen, selbst spielen und vor allem verstehen“, betont Philipp Wüstner, Coach der roten Adler. Entstanden sind die Redhawks nach einem Firmenturnier, als ein paar Begeisterte den Sport weiter machen wollten. Später kamen dann die Legends hinzu. Diese bestehen aus ehemaligen Baseballspielern, die hier ihren Lieblingssport von damals mit deutlich geringerem Trainingsaufwand weiterspielen können. „Für sich wieder entdeckt haben sie den Sport auch dank des alljährlichen Firmenturniers und weil bei den Redhawks zu wenig Platz war, wurde ein zweites Team gebildet“, so Wüstner. Die Bears wiederum sind die ehemalige Firmenmannschaft der Firma Meusburger. Als Mohawks hatten sie zuvor ebenfalls mehrfach am Turnier teilgenommen und schlossen sich nach der Saison 2020 dem Dornbirner Verein unter neuem Team-Namen an.

Enger Zusammenhalt

Einmal in der Woche trainieren die drei Slowpitch-Mannschafen auf dem Feld. Am Donnerstag gibt es außerdem die Möglichkeit für ein zusätzliches Schlagtraining im Cage (Schlagtunnel). „Und sollten wir zu Österreichischen Meisterschaften fahren, werden Sondertrainings eingeschoben“, so Coach Wüstner lachend, der bei seiner Arbeit noch von den ehemaligen Baseballspielern Michael Kreil und Michael Bischof unterstützt wird. Bei den Legends fungiert Florian Fässler als Trainer und bei den Bears coachen Patrick Steinkellner und Dan Hall, die zudem aktiv von Florian Achberger unterstützt werden. „Im Endeffekt helfen wir uns aber alle gegenseitig, denn Gemeinschaft wird hier im Verein großgeschrieben“, betont Wüstner. Dementsprechend wird auch der letzte Montag im Monat immer zelebriert, da heißt es: „Open Slowpitch und gemeinsames BBQ“.

„Für uns Ehemalige ist es schön, dass wir den Sport auch im fortgeschrittenen Alter noch spielen, für die anderen im Team, dass sie eine in Österreich sehr exotische Sportart relativ einfach erlernen können“, schildert Wüstner. Base/Softball ist der einzige Sport der Welt, der Einzel- als auch Mannschaftssport in einem ist. Beim Schlagen (Angriff) kann man sich nicht hinter einer Mannschaft verstecken, da muss man als Einzelsportler liefern. In der Verteidigung (Fangen) spielt man als Mannschaft und unterstützt sich gegenseitig.