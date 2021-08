Eine Tote bei Zimmerbrand in Wien-Simmering

Eine Frau ist am Samstagmorgen bei einem Zimmerbrand in Wien-Simmering ums Leben gekommen. Wie Jürgen Figerl, der Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, der APA berichtete, war die Feuerwehr um 4.30 Uhr an eine Adresse am Mitterweg gerufen worden, nachdem ein Passant vor einem Wohnhaus einen eigenartigen, auf ein Brandgeschehen hindeutenden Geruch wahrgenommen hatte.

Von außen war kein Feuer bemerkbar. Nach Einleiten der Rettungskette wurde von der Feuerwehr eine Wohnungstür in dem Gebäude geöffnet, hinter der Flammen vermutet wurden. Tatsächlich bestätigte sich der Verdacht. Das Feuer konnte mit einem Löschgerät erfolgreich eingedämmt werden. Im Zuge der Brandbekämpfung stießen die Einsatzkräfte auf eine leblose Frau - vermutlich die Mieterin. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Die Brandursache ist Gegenstand eingeleiteter Ermittlungen. Bei der routinemäßigen Nachschau in anderen Wohnungen in dem Gebäude stellte sich heraus, dass eine unmittelbar darüber gelegene Wohnung ebenfalls recht stark verraucht war. Der Mieter klagte über Atemschwierigkeiten, er wurde der Berufsrettung zur notfallmedizinischen Betreuung übergeben. Abgesehen davon waren keine anderen Wohnungen betroffen.