Eine Tote bei Brand in Wiener Pensionistenheim

Bei einem Brand in einem Appartement eines Pensionistenwohnheims in Wien-Leopoldstadt ist am späten Mittwochabend eine Frau ums Leben gekommen. Die Wiener Berufsfeuerwehr löschte zwei Stunden lang die Flammen in der Engerthstraße. Weitere Bewohnerinnen oder Bewohner kamen nicht zu Schaden. 17 Personen, darunter auch Pflegerinnen und Pfleger wurden von der Wiener Berufsrettung untersucht und betreut.

Die Feuerwehr hatte zunächst Alarmstufe 2 ausgerufen, um sich auf eine eventuelle Evakuierung des Heims vorzubereiten. Da sich aber der Brand und die Rauchausbreitung auf das Appartement beschränkten, war das nicht notwendig. Die Engerthstraße war jedoch im Zeitraum des Einsatzes gesperrt.

Die Flammen wurden vom Inneren des Gebäudes unter Atemschutz bekämpft, während im Innenhof eine Drehleiter in Stellung gebracht wurde. Von dieser aus wurde dann zusätzlich über den Balkon eine Löschleitung gelegt und der Brand endgültig gelöscht. Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten kurzfristig das Gebäude verlassen, damit das Haus im Anschluss belüftet werden konnte. Die Ursache des Brandes ist völlig unklar und wird nun ermittelt.