Eine theatrale Zugfahrt

Schülerinnen der PTS Dornbirn erlebten eine Vorstellung von „Am Zug“.

Das performative Theaterprojekt über drei Länder hinweg startete in der Feldkircher Bahnhofshalle. Die Schülerinnen hörten vom „Wegwollen“ und „Hinwollen“, vom „Anderssein“ und dem „Fremden“, von „seltsamen Sprachen“ und der „Angst vor dem Fremdsein“. Anschließend stiegen sie in den eigens umgestalteten Theaterzug ein. In jedem Waggon wurde ein anderes Stück aufgeführt. Zur ersten „Grenzbesichtigung“ (Österreich-Liechtenstein) wurden alle Fenster geöffnet: Draußen standen in gleißendem Lichtschein in Aluminium gehüllte Menschen. In Nendeln stiegen alle Fahrgäste aus und wurden von einem Empfangskomitee willkommen geheißen. Am Bahnsteig ging das Stück weiter: Das Fürstentum bot an, Feldkirch um 800 Millionen Franken zu kaufen.