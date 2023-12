Eine Spendenaktion der anderen Art

Mit dem Weihnachtseinkauf auch noch Gutes getan – Die Spendenaktion der Stadt Hohenems für das Schulheim Mäder war ein voller Erfolg.

Wer seine Weihnachtsgeschenke diesen Dezember in Hohenems kaufte, hat auch in sozialer Hinsicht Gutes getan. Viele Menschen machten mit und haben damit zum Erfolg beigetragen. Die stolze Spendensumme von 4.000 Euro konnte am Freitag, dem 22. Dezember 2023, seitens der Stadt Hohenems an Schulheim-Geschäftsführer Arnt Buchwald überreicht werden.

„Es ist erfreulich zu sehen, wie die Bevölkerung durch ihren lokalen Einkauf und Konsum in Hohenems die diesjährige Spendenaktion für das Schulheim Mäder unterstützt hat. Dies zeigt, dass die Werte der Nächstenliebe und Solidarität in unserer Stadt und in der Weihnachtszeit ganz besonders lebendig sind“, zeigte sich Bürgermeister Dieter Egger mit der Aktion sehr zufrieden.

Baumschmuck als Dankeschön – und für den guten Zweck!

Wer in der Vorweihnachtszeit in teilnehmenden Handelsgeschäften und Gastrobetrieben von Hohenems über 20 Euro ausgegeben hat, bekam einen Baumschmuck geschenkt, der teils selbst von den Kindern des Schulheims Mäder gebastelt wurde. Wurde dieser Schmuck im liebevoll eingerichteten Zauberwald am Kirchplatz aufgehängt und dieser damit dekoriert, spendete die Stadt für jedes aufgehängte Schmuckstück einen Euro an das Schulheim Mäder. Das Ergebnis ist, von der Stadt Hohenems nochmals auf einen vollen Betrag aufgerundet, die schöne Summe von 4.000 Euro.

In der Adventzeit wurde fleißig in Hohenems eingekauft und konsumiert. Der Hohenemser Handel besticht mit seiner Auswahl an einzigartigen und nachhaltigen Produkten und Geschenkideen. In den zahlreichen Restaurants und Cafés werden Gäste kulinarisch verwöhnt, wobei großer Wert auf die Verarbeitung regionaler Produkte gelegt wird. Was augenscheinlich ist: Man kommt gerne nach Hohenems einkaufen und einkehren. Dies wurde auch an den schön geschmückten Tannenbäumen im Zauberwald deutlich erkennbar.

Schulheim Mäder