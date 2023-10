Eine Serie hielt, die andere riss

Der FC Rotenberg gab dem SV Lochau das Nachsehen.

Langenegg. Im Schlagerspiel der VN.at-Eliteliga setzte sich der Zima FC Rotenberg gegen den SV typico Lochau knapp mit 3:2 durch und feierte damit den sechsten Sieg in Folge. Die Leiblachtaler mussten sich nach sechs Partien ohne Niederlage erstmals wieder geschlagen geben. In Spielhälfte eins gaben die Gastgeber den Ton an und gingen durch Julian Rupp (10.) verdient in Front. Steffen Friedrich (27.) gelang zwar im Anschluss an einen Eckball per Kopf der Ausgleich, avancierte allerdings fünf Minuten später mit einem Eigentor zum Pechvogel. In Durchgang zwei lieferten sich beide Teams dann einen offenen Schlagabtausch. Julian Rupp gelang das 3:1 (62.), zwei Zeigerumdrehungen danach sorgte Mete Dastan für den zweiten Treffer der Gäste. Und weil Sebastian Inama in der Nachspielzeit einen Schuss von Nicolai Bösch für seinen geschlagenen Keeper Martin Kobras auf der Linie klärte, blieb es beim 3:2 für das Team von Trainer Klaus Nussbaumer.