Eine saubere Leistung des Reinigungsexperten

Martin Halbrainer weiß, wo man in Sachen Hygiene den Hebel ansetzen muss.

Spätestens mit dem Ausbruch von Corona wurden Masken, Desinfektionsmittel und Hygienebestimmungen zum Alltag. Martin Halbrainer beschäftigt sich jedoch bereits seit 25 Jahren mit diesen und anderen Themen. Er gründete sein eigenes Reinigungsfachmarkt-Unternehmen und entwickelte sich zum absoluten Experten in diesem Gebiet. „Seit über 25 Jahren haben wir uns in diesem Streben nach rundum zufriedene Kunden niemals auf Kompromisse eingelassen. Aus unserer stark innovations- und qualitätsgeprägten Tradition bieten wir unseren Kunden eine Vielfalt an innovativen Produkten, Dienstleistungen und Know-how“, beschreibt der 47-Jährige seine Firmenphilosophie.