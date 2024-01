Eine neue Thrillerserie und eine neue Bandreihe

Lotte Reingard Wöß aus Rankweil ist im "Schreib-Fieber" und noch ist lange nicht Schluss.

RANKWEIL. Mit „Die Chemie unserer Herzen“ – (Veröffentlichung am 31.1.2024, Empire-Verlag) - legt die Rankweiler Autorin Lotte Reingard Wöss den dritten Band ihrer Serie rund um eine Fruchtsaftfirma vor. Die Reihe: „Ein Schluck Liebe“ ist eine Familiensaga, die im Alten Land angesiedelt ist. Dazu hat sich die Autorin extra auf Recherchereise nach Jork begeben. Die traumhafte Gegend hat sie zu ihrer Buchreihe, welche sechs Teile umfassen wird, inspiriert. Es geht um Familiengeheimnisse, Intrigen, Streitigkeiten und natürlich viele Gefühle. Die beiden ersten Bände waren auf Amazon bereits erfolgreich. Wie es in einer Fruchtsaftfirma zugeht, durfte Wöss bei der Firma Rauch erkunden. „Alle waren sehr hilfsbereit“, schwärmt sie. „Die Laborchefin Brigitte Gasser hat sich Stunden Zeit genommen.“ Auch mit einer Historikerin vom Alten Land hat sie sich ausgiebig unterhalten, sowie sonstige Quellen wie beispielsweise das Internationale Maritime Museum Hamburg angeschrieben, damit die Rückblicke in die Vergangenheit der Familie Schluck authentisch werden. Die Bände 4 bis 6 werden bis 2025 erscheinen.

Auch an Anthologien will sie sich wieder beteiligen. Besonders am Herz liegt ihr „Mordsgeschichten“, zusammen mit den KrimiautorInnen Österreich wird mit diesem Werk die Österreichische Kinderkrebshilfe unterstützt. Aus dem Hobby wurde eine richtige und schon bekannte Autorin auf der europäischen Bühne. Die 63-jährige Rankweilerin Reingard Wöss hat in den letzten acht Jahren elf Liebesromane, vier Krimithriller und mehrere Kurzgeschichten in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Der große Traum

als Schriftstellerin ist erst in ganz späten Jahren wahr geworden. Sie schreibt

sowohl Thriller als auch Liebesgeschichten. Das Schreiben ist für sie ein

Abtauchen aus dem Alltag in ihre eigene Welt. Und mit diesem neuen Lebensabschnitt ist für Lotte Reingard Wöß aus Rankweil noch lange nicht Schluss. Sie wird noch einige Bücher und Bände der Öffentlichkeit zum Lesen präsentieren. VN-TK