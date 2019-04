Eine Nacht im Museum mit Mona Lisa und der Venus von Milo

Eine Nacht lang mit der Mona Lisa und der Venus von Milo im größten und bekanntesten Museum der Welt - diesen Traum will der Pariser Louvre zusammen mit dem Wohnungsvermittler Airbnb den Gewinnern eines Preisausschreibens erfüllen. Um eine Chance auf die Premium-Museumsnacht zu haben, müssen die Teilnehmer die Frage beantworten, warum sie "der ideale Gast der Mona Lisa" wären.

Das Abendessen nehmen die Gewinner des Preisausschreibens in dem Raum ein, in dem die berühmte hellenistische Skulptur der Venus von Milo ausgestellt wird. Es folgt ein Konzert in intimer Atmosphäre in den Salons von Napoleon III. Geschlafen wird unter einer kleinen Glaspyramide, die eine Nachbildung der zum Louvre gehörenden Glaspyramide ist, deren Einweihung vor 30 Jahren das Museum dieser Tage feiert. Die am 29. März 1989 eingeweihte Konstruktion wurde von dem US-Architekten Ieoh Ming Pei entworfen.