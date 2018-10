Eine musikalische Reise nach Frankreich

Die Schurken präsentieren mit ihrem Konzert Satisfraktion eine Hommage an Erik Satie.

Dornbirn. Man muss sich auf den Weg machen, um Träume und Sehnsüchte zu realisieren, meinen „die Schurken“. Der Weg zu Satisfraktion, dem Abendkonzert der vier leidenschaftlichen Musiker ist nicht weit und führt direkt zum Spielboden. Am 25. Oktober ist das Ensemble am Spielboden Dornbirn im Rahmen der Jeunessekonzerte zu sehen und zu hören. Von da aus wird das Publikum mitgenommen auf eine Reise nach Paris, in die scheinbar unerreichbare französische Metropole. Frankreich und die Musik des Komponisten Erik Satie finden mitten auf der Bühne statt, wo Martin Schelling – Klarinette, Stefan Dünser – Trompete, Martin Deuring – Kontrabass und Goran Kovacevic – Akkordeon, auch liebgewonnene Klischees nicht auslassen. Mit Charme, skurrilem Wortwitz und großer Leidenschaft erzählen sie vom facettenreichen Pariser Savoir Vivre. Satisfraktion ist eine poesievolle Hommage an Erik Satie und seine Zeitgenossen der 1920er Jahre.