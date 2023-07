Eine Million Dollar! Ring dieser Musik-Legende (✝) wurde versteigert

Rapper 2Pac starb vor fast 27 Jahren. Jetzt wurde ein Ring des Musikers versteigert - für eine Million Dollar!

Er starb mit nur 25 Jahren, aber er gilt als einer der größten Rapper aller Zeiten: 2Pac, mit bürgerlichem Namen Tupac Shakur, legte eine kurze, aber dennoch beeindruckende Musikkarriere hin. In fünf Jahren verkaufte er weltweit mehr als 75 Millionen Alben, darunter „All Eyez on Me“, das mit Diamant-Status zu einer der erfolgreichsten Rap-Platten überhaupt wurde.

Tupac Shakurs Tod ist bis heute ein Rätsel, erst letzte Woche gab es neue Entwicklungen in dem Fall. (Quelle: AP)

Neue Ermittlungen zu mysteriösem Tod

Im September 1996 wurde der Musiker schließlich unter mysteriösen Umständen auf offener Straße erschossen. Erst vergangene Woche gab es neue Entwicklungen in dem Mordfall: Die Polizei hat ein Haus in Nevada durchsucht und dort mehrere Gegenstände beschlagnahmt. Weitere Details zu den Ermittlungen gibt es aber bisher nicht. Am 16. Juni wäre die Rap-Legende 52 Jahre alt geworden.