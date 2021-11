Eine Marke mit eigener Identität

Als Qualitätskontrolle wurde unter anderem «Versuch der Zerstörung» angewendet. So wurden sechs Tudor Oyster Prince 30 Stunden lang von einem Arbeiter getragen, der mit einem Presslufthammer tätig war. Hinterher funktionierten alle ohne jede Beanstandung – eine verblüffende Meisterleistung!

«Ich habe mehrere Jahre lang über die Herstellung einer Armbanduhr nachgedacht, die von unseren Fachhändlern preisgünstiger verkauft werden kann als unsere Rolex, die jedoch ebenso zuverlässig ist. Jetzt habe ich beschlossen, eigens zur Fabrikation und Vermarktung einer solchen Uhr eine Firma zu gründen. Diese Firma heißt Montres TUDOR SA.» Mit dieser Erklärung hat Hans Wilsdorf am 6. März 1946 nicht nur eine neue Marke ins Leben gerufen, sondern auch eine neuartige Produkt- und Kommunikationsstrategie nach seinen Vorstellungen festgelegt. Hans Wilsdorf, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Uhrenmanufaktur Rolex gegründet hatte, gehörte damals schon zu den herausragenden Persönlichkeiten der Schweizer Uhrenindustrie.

Hans Wilsdorfs Idee ist ebenso einfach wie genial: Die Armbanduhr hat zu dieser Zeit den ersten Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht. Das Publikum weiß ein Produkt zu erkennen und zu schätzen, dessen technische und funktionale Qualität garantiert und dessen Vertrieb gesichert ist – von einem etablierten Unternehmen, das weltweit für höchste Qualität steht. Die neue Marke Tudor, die anfänglich noch von der Nähe zu Rolex profitiert, entwickelt nach und nach ihre eigene Identität. Erste Hinweise auf die Marke finden sich bereits im Jahr 1926, als die schweizerische Uhrenfabrik «Veuve de Philippe Hüther» im Auftrag von Hans Wilsdorf die Marke registrieren lässt. Dieser übernimmt sie 1936 dann selbst und gründet 1946 die Firma «Montres TUDOR SA». Doch es sollen noch weitere Jahre vergehen, bis das Unternehmen dank eigenständiger Produkte und Werbekampagnen in den 1950er-Jahren seine eigene Identität entwickeln wird.

Außergewöhnliche Belastbarkeit

Mit der «Oyster Prince»-Kollektion von Tudor verbinden Uhrenfans seither eine außergewöhnliche Belastbarkeit. Ihre Beständigkeit wurde in den unterschiedlichsten Lebenslagen demonstriert: Bei harter Arbeit, während intensivem Sport oder in extremer Wetterlage. Als Qualitätskontrolle wurden «grausame Tests» und ein «Versuch der Zerstörung» angewendet. Zum Beispiel wurden die sechs Modelle der Kollektion 30 Stunden lang von einem Arbeiter getragen, der mit einem Presslufthammer tätig war. Hinterher funktionierten alle sechs ohne jede Beanstandung! Weitere Beweise der Zuverlässigkeit lieferten Mitglieder der Britischen Nord Grönland Expedition. Sie wurden 1952 mit einer Tudor Oyster Prince ausgestattet, die ihnen bei extremen Temperaturen stets ganggenau zur Seite stand. Und damit nicht genug: Auch für Taucher bietet Tudor legendäre Modelle wie die «Oyster Prince Submariner». In den letzten Jahren folgten weitere hochwertige und robuste Armbanduhren. Durch Tudor breitere Käuferschichten zu erreichen, erwies sich als richtig und zukunftsweisend von Hans Wilsdorf.