Eine kleine Geschichte des „Sparefroh“

Der „Spargesinnungsmeister“ mit dem Namen „Sparefroh“ erlebte 1956 in Salzburg seine Geburtsstunde. Er ist also heuer 62 Jahre alt.

Nach den schwierigen Kriegs- und Nachkriegsjahren vermittelte Sparefroh der Jugend besonders in der Zeit um den Weltspartag ein neues, offenes und „frohes“ Weltbild. Er gab Ratschläge für eine bessere Bewältigung der Umwelt, zu der auch der richtige Umgang mit Geld gehört. Als Titelfigur der Sparefroh-Zeitschrift wurde er von den Sparkassen vor allem in der Spar- und Wirtschaftserziehung eingesetzt. Nachdem er in den Neunziger jahren fast schon in Vergessenheit geraten war, erlebte er zu seinem 50. Geburtstag 2006 eine Renaissance und vermittelt seither spielerisch die Werte, für die er nach wie vor steht – vor allem in der Finanzbildung der Sechs- bis Zehnjährigen. Er hat neben dem Einsatz in „seiner“ Zeitschrift und der Verwendung in zahlreichen Werbemitteln auch längst Eingang in die Welt der modernen Kommunikation gefunden.