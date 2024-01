Eine junge Eishockey-Torfrau ist ein großes Zukunftsversprechen

Kiara Matt von der VEU Feldkirch sammelt in noch jungen Jahren schon internationale Erfahrung.

FELDKIRCH. Klingende Namen wie Reinhard Divis, Claus Dalpiaz, Bernhard Bock, David Madlener oder Walter Bartholomäus um nur einige zu nennen standen bei der VEU Feldkirch jahrelang erfolgreich zwischen den Pfosten. Nun könnte schon bald ein junges Mädchen in die Fussstapfen der ehemaligen Torhüter treten. Auf alle Fälle befindet sich die erst 15-jährige Kiara Matt aus Feldkirch auf dessen erfolgreichen Spuren. Mit drei Jahren stand die junge Eishockey-Torhüterin in der Vorarlberghalle schon auf dem Eis. Mehr als ein Jahrzehnt liefert Kiara Matt im Eishockeysport eine Talentprobe ab. Die Torfrau der VEU Feldkirch war schon des Öfteren bei Großereignissen im weltweiten Nachwuchs-Eishockey mit dabei und schrieb Geschichte. Nach der Teilnahme an den 16. Winter European Youth Olympic Festival (Eyof) Anfang letzten Jahres ist sie derzeit beim nächsten Highlight im Aufgebot. Die österreichische Unter-16-Nationalteam Torhüterin darf jetzt schon als Back Up Torfrau mit IIHF Damen Unter-18-Weltmeisterschaft, Division IA, die in diesen Tagen in Italien stattfindet. Damit sammelt die Zukunftshoffnung erneut internationale Erfahrung für die nächsten Jahre. Die junge Torfrau hütet das Gehäuse bei der VEU Feldkirch im Unter-15-Team und überzeugt dort immer mit konstant guten Vorstellungen. Von ihren Teamkameraden wird Kiara Matt sehr geschätzt. Seit September letzten Jahres hat sie eine Lehre als Betriebslogistikerin beim Autohaus Koch in Altenstadt gestartet. Ihre aktive Laufbahn wird vom Betrieb voll unterstützt.VN-TK