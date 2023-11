Eine jazzige Kooperation der Superlative

Bludenz. Jazzsensation Bludenz Big Band Union und Ausnahmetalent Mario Pecoraro versetzen vom 16. bis 18. November die Remise in Hochstimmung.

Die Bludenz Big Band Union bereichert nunmehr seit neun Jahren die heimische Jazzszene. Ihre Präsenz im Kulturprogramm von Bludenz ist inzwischen unverzichtbar geworden. Sie steht nicht nur für mitreißende Laune und kreative Vibes, sondern auch für innovative Ideen und spannende Kooperationen. In diesem Jahr steht in der Remise ein ganz besonderes Highlight an, wenn die Big Band mit dem Bludenzer Welt-Musiker Mario Pecoraro gemeinsam auf der Bühne performt.