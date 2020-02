Eine Investition für die Gemeinschaft

Auch für Wohnungseigentümer gibt es Möglichkeiten, den Garagenstellplatz mit einer eigenen Ladesäule auszurüsten.

Aber was, wenn man in einem Mehrparteienhaus wohnt? Mittlerweile ist es so, dass sich viele Bauträger bereits mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen und ihre Immobilien e-mobility ready ausrüsten. Das bedeutet, dass in den Tiefgaragen der Wohnanlagen zumindest Leerrohre für das Nachrüsten einer Ladeinfrastruktur vorhanden sind. Dann ist es einfach, dem Wunsch eines Wohnungseigentümers nach einer Wallbox zu entsprechen.