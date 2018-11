Eine Großmacht, die sich klein macht

Als Binnenmarkt von 28 Ländern ist die Europäische Union eine echte Welthandelsmacht.

Die Wirtschaftspolitik der Union hat sich ehrgeizige Ziele auf die Fahnen geschrieben und will mehrere Aufgaben lösen – nicht immer einfach: Die EU will Wachstum durch Investitionen in Energie und Forschung fördern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung möglichst gering halten. Sie muss in einigen Bereichen auch aufholen, was verpasst wurde (siehe dazu die Grafiken)