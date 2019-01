„Eine funktionierende EU ist essenziell“

Der Vorarlberger IV-Präsident Martin Ohneberg geht von einer Normalisierung im Potenzialwachstum aus.

OHNEBERG Stark, denn wir sind ein sehr exportorientiertes Land. Daher ist eine funktionierende Europäische Union für uns essenziell. Die EU ist derzeit umgeben von einigen Krisenherden und wir leben in volatilen Zeiten: sei es die nach wie vorungelöste Situation in der Ukraine mit Russland, die Situation in Nordafrika und im Nahen Osten oder der Handelskonfliktzwischen China und den USA. Und zudem haben wir innerhalb der EU große Herausforderungen, wenn wir beispielsweise an den Brexit, die Budgetsituation in Italien und die anhaltenden Unruhen in Frankreich denken. Daher kann die Devise2019 für uns nur lauten: positiv, proeuropäisch, mutig und weltoffen nach vorne. Wir brauchen ein geeinigtes, starkes und mit einer Stimme sprechendes Europa. Ebenso brauchen wir viele, qualitativhochwertige Freihandelsabkommen.