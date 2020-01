Eine Frage der Gerechtigkeit

Zwischen 12-Stunden-Tag und wachsendem Druck am Arbeitsplatz gibt es für die arbeitenden Menschen auch Good News.

Etwa das wiederholte Versprechen aller Parteien die Kalte Progression abschaffen zu wollen, die neue Möglichkeit mit 540 Beitragsmonaten und 62 Jahren abschlagsfrei in Pension gehen zu können, die Eröffnung des Digital Campus Vorarlberg oder die zuletzt gestiegene Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.

Sie wurde vor dem Nationalratswahlkampf im September einmal mehr von allen Parteien versprochen – die Abschaffung der Kalten Progression. Also jener versteckten Steuererhöhung, welche den arbeitenden Menschen jedes Jahr rund 660 Millionen Euro an Kaufkraft kostet. „Wir erwarten uns von der neuen Regierung, dass sie hier endlich einmal Taten setzt“, sagt AK-Präsident Hubert Hämmerle, der zuletzt eine breite Plattform zu diesem Thema initiiert hat, an der sich neben Arbeitnehmervertretern auch zahlreiche Unternehmer wie z. B. KV-Verhandler Johannes Collini oder Hubert Rhomberg, aber auch Bischof Benno Elbs beteiligt haben.

Arbeitnehmer-Entlastung

„Die Kalte Progression muss weg, damit die hart ausverhandelten Lohnerhöhungen künftig auch bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ankommen“, verlangt Hämmerle. Argumente, dass durch die Abschaffung der Kalten Progression der Handlungsspielraum für die Politik verloren gehen würde, lässt der AK-Präsident nicht gelten: „Es schreibt der Regierung ja niemand vor, dass sie sich diesen Spielraum immer nur bei den arbeitenden Menschen holen muss, zumal der Faktor Arbeit in Österreich weit überdurchschnittlich belastet ist, Vermögen hingegen unterdurchschnittlich“, erklärt Hämmerle. Und weiter: „Es wäre ja auch möglich, sich diesen finanziellen Spielraum über Vermögenssteuern, Abgaben auf Finanztransaktionen oder über Ökosteuern zu holen.“ Der AK-Präsident ist übrigens auch der Meinung, dass Geringverdiener höher entlastet werden müssen. Allerdings nicht im Zuge der Abschaffung der Kalten Progression, sondern im Rahmen einer ebenfalls fälligen Steuerreform. Die letzte Einkommensteuerreform 2016 habe deutlich gezeigt, dass diese Entlastung vor allem dem Wirtschaftsstandort zugutekommt, weil der Großteil des Geldes direkt wieder in den Konsum fließt.

45 Jahre sind genug

Die wohl beste Nachricht 2019 für Österreichs Arbeitnehmer kam im September: Der Nationalrat beschloss damals mit den Stimmen der SPÖ und der FPÖ, dass Beschäftigte mit 540 Beitragsmonaten und 62 Jahren ab 1.1.2020 abschlagsfrei in Pension gehen können. „Damit wurde nach dem Auslaufen der ehemaligen Hacklerregelung unsere langjährige Forderung nach einer gerechten Langzeitversichertenregelung endlich erfüllt“, freut sich AK-Präsident Hämmerle, „denn es ist schlicht nicht einzusehen, dass gerade jene, die am meis-ten in das System einzahlen, jene sind, die bestraft werden. Dabei ortet der AK-Präsident jedoch Bedarf für Nachbesserungen. Es könne nicht sein, dass justament vier Jahrgänge Abschläge zahlen müssen, nämlich jene von 1954 bis 1957, und alle anderen nicht. „Das ist nur ungerecht“, so Hämmerle. Zudem fordert der AK-Präsident, dass die Zeiten des Zivil- und Präsenzdienstes angerechnet werden. „Wer die Pflicht hat, diese Dienste leisten zu müssen, der soll nicht auch noch dafür benachteiligt werden“, so Hämmerle.

Digitalisierung nützen

Es geht um nicht weniger als um die Zukunft der Arbeit: Die Digitalisierung wird unsere Jobs, aber auch unser Leben insgesamt drastisch verändern. Um dieser Entwicklung entsprechend begegnen zu können, haben Arbeiter- und Wirtschaftskammer zusammen mit dem Land Vorarlberg den Digital Campus Vorarlberg aus der Taufe gehoben. Und der gemeinsame Verein trug unheimlich schnell Früchte. „Das Konzept wurde im Oktober 2018 beschlossen, im Jänner 2019 hatten wir bereits die ersten Anmeldungen“, erinnert der AK-Präsident. 100 Prozent der Studierenden sind berufstätig. Alles geschieht über E-Learning. Mittlerweile ist der Digital Campus Vorarlberg ein Vorzeigemodell für digitale Weiterbildung. Übrigens: AK-Mitglieder erhalten bis zu 50 Prozent der Kosten über ein Stipendium ersetzt.

Wettbewerbsfähigkeit gestiegen