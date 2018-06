Eine Fahrt ans Mittelmeer

Der Jahrgang 1938 unternahm im Jubiläumsjahr einen viertägigen Ausflug.

Mit dem Hotel Torino in Diano Marina war für die betagten und doch jung gebliebenen Seniorinnen und Senioren das erste Etappenziel bereits erreicht, berichtet Garzon. Kulinarisch begeisterten die schmackhaften Antipasti und das reichhaltige Frühstücksbuffet. Nach der Fahrt durch die mediterrane Landschaft mit Blick auf das im Sonnenlicht gleißende Meer erreichte die Gruppe am zweiten Tag die Großstadt Nizza. „Ein fantastischer Blick von oben auf die Stadt und die Küste betörte förmlich die Mitreisenden und entzückte nicht nur die Hobbyfotografen unter uns“, so der Obmann des Dornbirner Jahrgangs 1938. Die Besichtigung wurde per Bähnle, entlang der „Promenade des Anglais“ mit den gepflegten Häuserfronten und dem Blick auf den Hafen und das Meer fortgesetzt, und führte schließlich durch die quirlige Altstadt.

Doch damit nicht genug der Highlights: Es folgte Monte Carlo mit dem Ozeanographischen Museum, der imposanten Kathedrale, dem Hafen und dem internationalen Flair des insgesamt eindrucksvollen Fürstentums. Der vierte und letzte Tag der Reise führte die Dornbirner, die in diesem Jahr ihr achtzigstes Lebensjahr vollenden, durch die Poebene nach Como. „Hier waren zwei Stunden Pause gerade recht für eine Stadtbesichtigung und ein Eis in einem der zahlriechen Cafés, die auch zum Verweilen einluden“, erzählt Manfred Garzon. Bereits am frühen Abend endeten die vier wunderschönen, im Süden verbrachten, Tage. Wohlbehalten, dankbar und ziemlich müde traf die Reisegruppe zu Hause ein. Bilder und schöne Erinnerungen an das Erlebte sind das, was bleiben wird.