"Eine Entdeckung!": Sammlung Schedlmayer im Leopold Museum

Das Sammlerehepaar Rudolf und Elisabeth Leopold hat mit seinen Aktivitäten Österreichs Museumsszene unendlich bereichert. Parallelen zum Ehepaar Hermi (1941-2018) und Fritz Schedlmayer (1939-2013) liegen durchaus nahe, wenn man durch die neue Ausstellung des Leopold Museums schlendert. "Die Sammlung Schedlmayer. Eine Entdeckung!" biete "eine spannende Reise durch Wien um 1900 und die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts", sagte Direktor Hans-Peter Wipplinger am Donnerstag.

Die Vorgeschichte ist ebenso interessant wie die Präsentation selbst: 1903/4 wurde von Josef Schmid eine Villa in Baden bei Wien erbaut, bereits 1912 beauftragten die neuen Besitzer, die Familie Rothenberger, den Architekten Otto Prutscher mit Umbau und Neu-Einrichtung. In den folgenden Jahrzehnten ging viel von der originalen Ausstattung verloren. 1989 erwarb das Ehepaar Schedlmayer die Villa Rothenberger und kümmerte sich in der Folge um Renovierungen und Restaurierungen. Sie wurden zu begeisterten Sammlern und konzentrierten sich dabei auf das vielseitige Oeuvre von Otto Prutscher (1880-1949).