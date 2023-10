Eine der größten vertikalen Fassaden-PV-Anlagen im Land

Mitte September hat Rhomberg Bau die vertikale Fassaden-Photovoltaikanlage am Mitarbeiterwohnhaus der Silvretta Montafon in Schruns montiert – eine der größten Anlagen dieser Art in ganz Vorarlberg.

Auf einer Fläche von 80,6 Quadratmetern bringt sie eine Nennleistung von 13,65 kWp. Und gleichzeitig ist sie „nur“ die Oberfläche der Leistungen, die die Energieexperten des Bau-Komplettanbieters aus Bregenz für ihre Kundschaft im Köcher haben.

„Mit Rhomberg Energie entwickeln wir ganzheitliche Energiekonzepte“, erläutert Geschäftsführer Matthias Moosbrugger. „Dafür betrachten wir Gebäude und Energie als Einheit. Mit unserem Fachwissen aus den unterschiedlichsten Baudisziplinen sorgen wir dafür, dass die Energieversorgung der untersuchten Gebäude maximal autark funktioniert.“

Maximale Energieeffizienz

Bereits in der Planung analysieren die Experten dazu die Immobilie, erstellen einen Energiefahrplan, wählen die idealen Bauprodukte zur maximalen Energieeffizienz aus und realisieren das Bauprojekt. An Photovoltaikanlagen, etwa auf den Gebäudedächern, Carports oder Fassaden, wird dabei ebenso gedacht wie an PV-Carports in Holz-Hybridbauweise und mit integrierter Solarenergiegewinnung oder Ladelösungen für E-Mobilitätsangebote.

Individuelle Ladelösungen

Jüngster „Spross“ in der Angebotspalette des Unternehmens ist eine individuell optimierte Integration oder Nachrüstung von Elektromobilität für Wohnanlagen, Gewerbeflächen und Unternehmen.

„Mobility go“ ermöglicht es, einfach schnell und kostengünstig Ladestationen nachzurüsten. Von einer bis zu 200 Ladestationen sind machbar. „Das bringt den Immobilienbesitzer(inne)n ebenso wie allen Nutzer(inne)n bzw. Mietparteien direkt einen spürbaren Mehrwert“, führt Moosbrugger aus. „Vor allem sparen sie bares Geld.“ Wir unterstützen dabei alles von der Planung bis zum Betrieb der Ladestationen und der Abrechnung der Ladevorgänge“, erklärt der Geschäftsführer.

„Individuell und aus einer Hand.“ Das beginnt mit einer passgenauen Planung der Ladelösung sowie einer Machbarkeitsprüfung und geht über die Gesamtkoordination der baulichen Umsetzung wie etwa der Erstellung der Kabeltrassen und der technischen Vorbereitung der Immobilie bis zum Betrieb der Ladestationen, der Fernwartung und der Abrechnung.

Niedrige Kosten

Besonders punktet das Bregenzer Bauunternehmen dabei mit seinem intelligenten Lastmanagement, das sicherstellt, dass die verfügbare Leistung optimal ausgenutzt wird – also alle angeschlossenen Autos gleichmäßig mit Strom geladen werden.

„Unser Vorteil ist, dass wir die passenden Bauprodukte sowie die Kompetenzen zur Ausführung direkt bei uns im Haus haben und unseren Kund(inn)en damit eine ­reibungsfreie Gesamtprojektkoordination garantieren“, erklärt Matthias Moosbrugger.