Eine Bühne wie ein Blatt Papier auf dem Bodensee

Mit der erstmals auf der Seebühne gezeigten „Madame Butterfly“ ­erstrahlt auch ein neues Bühnenbild. Von der ­Fertigung bis zur ­technischen End­-korrektur vergingen ca. zehn ­Monate.

Wie ein Stück Papier, zerknüllt und ins Wasser geworfen, präsentiert sich die Seebühne im neuen Festspieljahr. Das ikonenhafte Bild, „poetisch und voller Magie“ hat der kanadische Bühnenbildner Michael Levine für die Seebühne entworfen. Aus den Ideen des Künstlers ließen Wolfgang Urstadt, Technikdirektor der Bregenzer Festspiele, und sein Team mit verschiedenen Partnerfirmen das dreidimensionale Werk entstehen. Seit dem Herbst entstand so aus Stahl, Styropor, Holz und Fassadenputz die 300 Tonnen schwere Kulisse für das erstmals auf der Seebühne gezeigte Werk von Giacomo Puccini. 14 Festspiel-Techniker(innen) arbeiteten gemeinsam mit den Mitarbeitenden von 33 Technikfirmen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz an der Herstellung. Die wesentlichen Elemente sind ein im Wasser treibendes Stück Papier, darauf eine feinsinnige japanische Landschaft gemalt und ein Schiff, wie von Kinderhand mit Elementen der amerikanischen Flagge bemalt.

Wie ein Puzzle

Für die Bühnenskulptur wurden 117 unterschiedlich große Elemente in einer Montagehalle in Lauterach gefertigt. Sondertransporte brachten die Elemente zum See. Wie ein Puzzle wurden die Teile auf die Unterkonstruktion aus Stahl gesetzt und zusammengefügt. Das größte Puzzleteil misst 17 m2, das kleinste Element sechs. Sie mussten ohne sichtbare Fugen zusammengebaut werden. Weiter wurden 47 Lautsprecheröffnungen für das Publikum unsichtbar im Papierbild platziert. Zwischen den Wölbungen wurden Öffnungen für die Auftritte der Künstler(innen) realisiert.