Eine breite Diversifikation ist der Schlüssel zum Erfolg der Anlage

Die weltweite Auswahl an Wertpapieren ist groß. Es gibt die Möglichkeit direkt über Aktien oder Anleihen in ein Unternehmen zu investieren.

Gebündelt gibt es Wertpapiere in Form von Fonds in verschiedenen Varianten oder Zertifikate. „Entscheidend ist jedoch am Ende nicht, wie sich diese einzelnen Wertpapiere entwickeln, sondern welche Rendite das gesamte Portfolio abwirft und welche Risiken dafür insgesamt eingegangen werden. Wichtig ist jedenfalls eine breite Diversifikation der Veranlagung“, so Jürgen Rupp, Wertpapier- und APM Consulting bei der Raiffeisenlandesbank Vorarlberg, zu den VN. Diversifikation ist die Verteilung des angelegten Kapitals auf viele verschiedene Anlageklassen und Regionen. Richtig angewendet, bringt die Diversifikation dem Anleger entweder mehr Rendite bei vorgegebenem Risiko oder weniger Risiko bei vorgegebener Rendite.