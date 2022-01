Eine Band, die es in sich hat

Die Rheintalische Musikschule in Lustenau hat für Jugendliche und Erwachsene mit besonderen Bedürfnissen seit Herbst eine inklusive All Stars Band gegründet.

Musik ist für alle da. Und Musik macht vor allem Spaß. Das wissen auch die zwölf Bandmitglieder, die voller Elan jede Woche mit ihren Betreuern beim Musizieren dabei sind. „Die All Stars Inklusive Band ist für Menschen mit und ohne Behinderung gedacht“, so Tanja Schneider-Karch. Über die Musik in Kontakt kommen und in einem respektvollen Miteinander zu musizieren, ist das vordergründige Ziel.