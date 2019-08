Einbürgerungen im ersten Halbjahr um sechs Prozent gestiegen

Der seit dem Jahr 2011 beobachtbare Trend steigender Einbürgerungszahlen setzt sich fort. Im ersten Halbjahr 2019 erhielten laut Statistik Austria 5.349 Personen die österreichische Staatsbürgerschaft. Das bedeutet einen Anstieg um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.045 Einbürgerungen registriert worden, teilte die Statistik-Behörde am Mittwoch per Aussendung mit.

Mehr als ein Drittel der eingebürgerten Personen wurde bereits in Österreich geboren (1.854 Personen bzw. 34,7 Prozent). Rund zwei Fünftel (2.227 bzw. 41,6) der neuen österreichischen Staatsbürger waren vor der Einbürgerung Staatsangehörige entweder in Bosnien und Herzegowina (585 Personen), in der Türkei (485), in Serbien (418), im Kosovo (316), in der Russischen Föderation (230) oder in Afghanistan (193). Weitere 1.020 EU-Staatsangehörige erhielten von Jänner bis Juni 2019 die österreichische Staatsbürgerschaft, darunter 191 aus Rumänien, 127 Deutsche, 124 aus Kroatien und 112 aus Ungarn. Mehr als die Hälfte der im ersten Halbjahr 2019 Eingebürgerten waren Frauen (54,4 Prozent), der Anteil der Kinder unter 18 Jahren betrug 34,6 Prozent.

In fünf Bundesländern wurden im ersten Halbjahr 2019 mehr Personen eingebürgert als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die relativen Zuwächse waren in Salzburg (+76,6 Prozent auf 242 Einbürgerungen) am höchsten, gefolgt von Oberösterreich (+31,8/766), der Steiermark (+18,3/472), Wien (+8,9/2.348) und Tirol (+3,9/320). In Kärnten (-30,5/146), Niederösterreich (-22,1/713), Vorarlberg (-3,4/200) sowie im Burgenland (-2,7/107) ging die Zahl der Einbürgerungen gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum zurück.

Fast zwei Drittel aller Einbürgerungen im ersten Halbjahr 2019 erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs (3.242 Personen bzw. 60,6 Prozent). Darunter wurden 1.238 Personen bei Erfüllung aller anderen Voraussetzungen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich in Verbindung mit besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert (zum Beispiel nachgewiesene Deutschkenntnisse und nachhaltige Integration, EWR-Staatsangehörigkeit, Geburt in Österreich oder asylberechtigt), 207 Personen aufgrund eines mindestens 15-jährigen Wohnsitzes in Österreich und nachhaltiger Integration und 423 Personen aufgrund der Ehe mit einem Österreicher bzw. mit einer Österreicherin.

Weitere 645 Personen erhielten die Staatsbürgerschaft im Ermessen (12,1 Prozent), darunter 601 Personen nach mindestens zehnjährigem Wohnsitz. Unter dem Titel "Erstreckung der Verleihung" wurden 1.462 Personen (27,3 Prozent), davon 186 Ehegatten sowie 1.276 Kinder eingebürgert.