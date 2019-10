Einbruchs-Vorwurf: Bettler freigesprochen

Richterin Prechtl-Marte hat den Angeklagten im Zweifel freigesprochen: Weil nicht erwiesen sei, dass er an den Einbrüchen beteiligt gewesen sei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von sechs Monaten wurde der unbescholtene Rumäne im Mai am Landesgericht Feldkirch verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Nach Ansicht von Richterin Angelika Prechtl-Marte hat der 24-jährige Rumäne in Vorarlberg versuchte Einbrüche begangen. Demnach soll der Bettler zwei Mal versucht haben, im Haus eines gegenüber Bettlern großzügigen Pfarrers etwas zu stehlen. Des Weiteren soll er versucht haben, in der Basilika in Rankweil Geld aus einem Opferstock zu entwenden. Und an versuchten Fahrraddiebstählen war er laut Urteil beteiligt.

Wollte Pfarrer nach Arbeit fragen

Geld in Pfarrheim

In der gestrigen Verhandlung am Landesgericht wurden dem Rumänen zusätzliche Einbrüche zur Last gelegt. Laut Anklage soll er im Vorjahr im Rheintal und in der Steiermark zusammen mit einem Mittäter mehrere Einbruchsdiebstähle in Wohnhäuser begangen haben. Dieses Mal hat Richterin Prechtl-Marte den Angeklagten im Zweifel freigesprochen: Weil nicht erwiesen sei, dass er an den Einbrüchen beteiligt gewesen sei. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.