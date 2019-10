Einbrecherinnen von Polizei und Nachbarn beobachtet

Zwei junge Einbrecherinnen haben sich Dienstagnachmittag in Wien-Döbling so auffällig verhalten, dass sie rasch dingfest gemacht werden konnten. Die 18- und die 19-Jährige wurden zunächst von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachtet und dann von einem Anrainer beim Einbruch erwischt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die jungen Kroatinnen wurden längste Zeit von den EGS-Beamten verfolgt, als sie in ein Wohnhaus in der Semperstraße gingen. Plötzlich verließen sie fluchtartig das Gebäude. Zeitgleich rief ein Nachbar die Exekutive, da er beobachtete, wie die Frauen in eine Wohnung einbrachen.

Bei der Verfolgungsjagd Richtung Gürtel zur Nußdorfer Straße, versuchten die Frauen, ihr Äußeres zu verändern, indem sie die Oberbekleidung wechselten. Als sie in den Linienbus 35A einsteigen wollten, wurden die Kroatinnen festgenommen.

Die Frauen hatten Wertgegenstände bei sich, die sichergestellt wurden. Die Polizei überprüft nun, ob diese aus dem Einbruch stammen bzw. ob die 18- und 19-Jährige auch für andere Diebstähle infrage kommen.