Einbrecherbande in Wien markierte Türen mit dünnen Fäden

Nach monatelangen Ermittlungen ist Beamten des Landeskriminalamts Wien (Gruppe Kremser) eine recht aktive Einbrecherbande ins Netz gegangen. Die drei Männer agierten höchst professionell, indem sie hauchdünne Klebefäden an die Wohnungstüren platzierten. Somit konnten sie erkennen, ob die Türe regelmäßig geöffnet wird oder ob die Bewohner länger nicht zu Hause sind. 35 Einbrüche sollen laut Polizei auf das Konto der Bande gehen.

Die LKA-Gruppe Kremser sammelte monatelang Beweise, die EGS nahm koordinierte Streifentätigkeiten und Observationen in den betroffenen Gebieten auf. Beide Abteilungen standen dabei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Wien. Durch diese Ermittlungen konnten die Aufenthaltsorte der drei Georgier im Alter von 28, 31 und 36 Jahren ausgeforscht werden. Bei einem koordinierten Zugriff wurde das Trio am vergangenen Sonntag zeitig in der Früh in seiner Unterkunft festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurden die Kleber, die Messingkugel, ein Diamantprüfgerät und eine Taschenwaage sichergestellt.