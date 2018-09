Einbrecher nach Serie mit tausenden Taten wieder erwischt

Vor etwas mehr als zwei Jahren erwischten Ermittler drei Einbrecher, die zur Finanzierung ihrer Heroinsucht innerhalb eines Jahres 5.660 Keller aufgebrochen und ausgeräumt hatten. Einer der drei, ein 33-Jähriger, ist der Polizei nun schon wieder ins Netz gegangen. Er dürfte nach seiner Entlassung ziemlich nahtlos dort weitergemacht haben, wo er vor seiner Inhaftierung aufgehört hatte.

Die Ermittler hefteten sich bereits vor mehreren Monaten an die Fersen der Einbrecher. Sie brachen Kellerabteile auf. “Dort nahmen sie alles mit, was nicht niet- und nagelfest war, sprich: alles was sich zu Geld machen ließ”, schilderte Maierhofer die Vorgehensweise der beiden Männer. Auch Fahrräder erregten immer wieder die Begehrlichkeiten der beiden Männer. Das Diebesgut gaben die beiden Einheimischen an zwei serbische Hehler, 44 und 48 Jahre alt, weiter.