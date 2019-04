Einbrecher legte nach Tat in Mühlviertler Wirtshaus Feuer

Ein Brand, der in der Nacht auf Freitag ein Gasthaus in Rohrbach-Berg im Mühlviertel stark zerstört hat, ist gelegt worden. Ein Einbrecher hatte zwischen 1.00 und 1.30 Uhr eine Tür des Wirtshauses aufgebrochen. Er durchsuchte mehrere Räume und stahl Bargeld. Danach legte er im Gastzimmer ein Feuer, teilte die Polizei nach dem Abschluss der Brandursachenermittlung fest.

Einen Brand hat es am Freitagabend auch in einem nicht geöffneten Nachtclub in der Stadt Linz gegeben. Dabei wurden zwei Personen verletzt: Ein 22-jähriger Linzer erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, er war von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem dritten Stock geborgen worden. Ein 35-Jähriger brach sich bei der Flucht aus dem Gebäude den Unterschenkel, teilte die Polizei mit. Um 22.20 Uhr konnte die Berufsfeuerwehr Linz “Brand aus” vermelden. Die Brandursache steht noch nicht fest.