Einbrecher holten ihre Katze zurück

35-Jähriger und seine Freundin drangen gewaltsam in ein Haus ein. Das Duo stahl jedoch nichts, sondern holte sich lediglich sein Eigentum zurück: eine Katze.

Die beiden Einbrecher hatten ein spezielles Tatmotiv. Sie traten am 10. Oktober 2018 in Dornbirn eine Kellertür ein und drangen so in ein Haus ein. Dort haben sie aber nichts gestohlen, sondern nur ihr Eigentum mitgenommen, nämlich ihre Katze.