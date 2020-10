Einbrecher gefasst – Zugbegleiter gab Hinweis

Ein gesuchter Einbrecher konnte festgenommen werden, nachdem ein ÖBB-Zugbegleiter den entscheidenden Hinweis gab.

Anfang Oktober verübte eine vorerst unbekannter einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Hohenems. Dabei wurde Bargeld, diverse Schmuckstücke und mehrere Bankomatkarten gestohlen. In Summe entstand den Geschädigten ein Schaden von über 16.000 Euro.