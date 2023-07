Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Nach mehreren Einbrüchen konnte die Polizei den mutmaßlichen Dieb festnehmen.

In der Fidelisstraße in Feldkirch ereignete sich am Freitag um etwa 23:42 Uhr ein bemerkenswerter Vorfall, als ein aufmerksamer Anwohner eine verdächtige Person in der Wohnung unter sich beobachtete. Zu diesem Zeitpunkt waren die Wohnungseigentümer im Urlaub. Der Mann war dabei, sich am Fenster zu schaffen zu machen. Als die Polizei eintraf, ergriff der 52-jährige Verdächtige die Flucht über eine Treppe in Richtung Ardetzenbergstraße. Doch nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte er schließlich gestellt und festgenommen werden.