Einblicke zum Weltturnfest

Am „Fritag am Füfe“ ging es um die bevorstehende Weltgymnaestrada in Dornbirn.

Dornbirn. Im Büro der Weltgymnaestrada der Halle 14 auf dem Messegelände fanden sich am Freitagnachmittag zahlreiche Interessierte zu einer weiteren Veranstaltung von „Fritag am Füfe“ – darunter auch Sportstadtrat Julian Fässler und Messechefin Sabine Tichy-Treimel.

Rekord geknackt

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann konnte in ihrer Einführung ein erstes Up-Date über die Vorbereitungen geben und erklärte, dass auch die Stadt Dornbirn bereit für die zweite Weltgymnaestrada ist. OK-Präsidentin Marie-Louise Hinterauer stellte im Anschluss ihr Team kurz vor und gab einen weiteren Einblick in die imposante Welt dieses größten Turnfestes. Mit aktuell 18.155 Teilnehmern liege man zwar etwas unter den Zahlen von 2007, aber mit 62 teilnehmenden Ländern aus allen fünf Kontinenten haben die Spiele in diesem Jahr einen Rekord geknackt.

Vorfreude bei den Beteiligten