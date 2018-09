Einblicke und schöne Ausblicke

Der jährliche Seniorenausflug führte heuer nach Dornbirn zum ORF und auf den Karren.

Wer hat das ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn entworfen? Was bietet der ORF Vorarlberg und wie hat alles begonnen? Das alles und mehr erfuhren rund 40 Senioren aus Viktorsberg beim diesjährigen Ausflug. Denn der führte sie Anfang September ins ORF-Landesstudio nach Dornbirn. Bei einer Führung, bei der das eine oder andere Geheimnis rund um heimische Radio- und Fernsehproduktionen gelüftet wurde, bekamen die Senioren einen exklusiven Einblick in die Arbeit der Journalisten.