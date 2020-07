Einbestellung Rouhanis ins Parlament vorerst vom Tisch

Die von der konservativen Mehrheit der Abgeordneten geplante Einbestellung des reformorientierten iranischen Präsidenten Hassan Rouhani ins Parlament ist vorerst vom Tisch. "Die Operation Einbestellung des Präsidenten ist nicht mehr auf der Agenda", sagte der Abgeordnete Javad Nikbin am Mittwoch der Nachrichtenagentur Tasnim.

Die von den Hardlinern geplante Einbestellung war am Veto des obersten Führers gescheitert. "Der Präsident und die Regierung werden bis zum letzten Tag ihrer Amtsperiode ihre Arbeit verfolgen", hatte Ayatollah Ali Khamenei am Montag bei einem Treffen mit den neuen Abgeordneten gesagt. Kritik ja, mehr aber nicht, so Khamenei, der nach der Verfassung in allen strategischen Belangen das letzte Wort hat.