Einbahnregeln gegen Touristenstaus beim Karneval in Venedig

Wegen des Massenandrangs über das Karnevalswochenende ergreift Venedig Gegenmaßnahmen. Um Touristenstaus in den Calli, den engen Gassen, die zum Markusplatz führen, zu vermeiden, ergreift die Stadtpolizei entsprechende Regelungen. So wurden Einbahnregelungen eingerichtet, um einen übermäßigen Andrang auf den Gassen zu vermeiden.

100.000 Menschen strömten laut Behördenangaben am Samstag nach Venedig. Es ist nicht das erste Mal, dass Venedig versucht, Vorkehrungen zu treffen, um den Massenandrang bei großen Events zu kanalisieren, so an Silvester oder beim Wasserfestival Redentore im Juli. Die guten Wetterprognosen und milden Temperaturen freuen die Touristikbranche. Viele Touristen erreichten die Lagunenstadt per Zug, was von der Stadtverwaltung begrüßt wurde.