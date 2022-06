Ein Wochenende „Fußball pur“

Der FC Weiler organisiert Ende Juli ein Fußballcamp für 8- bis 12-Jährige.

Jede Menge Fußball, Abenteuer und gemeinsame Erlebnisse bietet das Fußballcamp des FC Weiler vom 30. bis 31. Juli 2022. Unter dem Motto „tschuta z’wiler“ widmen sich die Kinder dabei vor allem dem Spiel um das runde Leder. Das Training beginnt am Samstag um 9 Uhr. Mit Mittagessen, gesunder Jause und Getränken können sich die Kinder den ganzen Tag über stärken. Am Abend wird gemeinsam am Lagerfeuer gegrillt – wer will kann im Zelt übernachten.