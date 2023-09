Ein wirtschaftlicher Abschwung bedeutet immer auch neue Chancen

Ist der Aufschwung schon vorbei, schwächelt China, geht es mit den Zinsen weiter nach oben, ist die Inflation eingebremst und was bedeutet das alles für Geldanleger?

Die Finanzanalysten von Raiffeisen beschäftigen sich ständig mit der Entwicklung der internationalen Wirtschaft und ­ihren Auswirkungen auf die Finanz- und Kapitalmärkte. „Es sind turbulente Zeiten“, bestätigt Michael Alge. Er appelliert an Anleger: „Gerade in Phasen wie diesen gilt es, die Kompetenz seiner Bank auf den Prüfstand zu stellen. An­legerinnen und Anleger müssen nicht über sämtliche wirtschaftliche Entwicklungen Bescheid wissen, aber ihre Bank sollte es und so den Anlegerinnen und Anlegern die richtigen Empfehlungen geben.“ Die Konjunkturaussichten in der heimischen Industrie trübten sich in den vergangenen Wochen immer mehr ein. Die gesamte Palette der Indikatoren deutet auf einen Abschwung hin – vom Stimmungsbarometer bis zu den Auftragseingängen und Auftragsbeständen. Neben der Industrie schwächelt auch der Dienstleistungssektor. In der Eurozone schaut es nicht viel besser aus: Auch dort deuten sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungssektor die Zeichen eher auf einen Abschwung hin. Michael Alge dazu: „Ein wirtschaftlicher Abschwung in einem Sektor bedeutet zugleich auch immer Chancen für Anlegerinnen und Anleger. Steigen sie güns­tig ein, können sie die Erholung der Branche im vollen Ausmaß nutzen.“