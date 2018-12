Ein weltweit führendes Skigebiet!

Das Schneereich Damüls-Mellau-Faschina wurde von skiresort.de als eines der führenden Skigebiete der Welt ausgezeichnet.

Wintersport pur rund um die Mittagsspitze. Damüls-Mellau-Faschina – das größte Skigebiet im Bregenzerwald zählt mit 109 Pistenkilometern, 29 Bahnen und Liften zu den Top-Skiregionen in Vorarlberg. Das Schneereich bietet schnee-sicheres Skivergnügen auf perfekt präparierten Skipisten aller Schwierigkeitsgrade. Modernste Bahn- und Liftanlagen garantieren erstklassigen Beförderungskomfort. Das weitläufige Skigebiet mit seinen perfekt präparierten Pisten steht für Skisport auf höchstem Niveau. Noch schneller und komfortabler im Schneereich Damüls-Mellau mit der neuen 6er- Sesselbahn Oberdamüls. Die neue moderne 6er-Sesselbahn Oberdamüls ersetzt den aus dem Jahre 1993 stammenden Doppelsessellift.

Die Sesselbahn wird mit einem Direktantrieb mit stromsparenden Motor betrieben. Zusätzlich wurde eine starke Photovoltaikanlage an der Bergstation installiert. Bei dieser Sesselbahn wird der Einstieg dank Förderband und kuppelbarem System leicht gemacht. Eine schnelle Fahrt zur Bergstation mit Rekordgeschwindigkeit von 6 m/s ist garantiert und das bequem auf stylischen Polstersesseln mit Sitzheizung und Bubbelhauben – und bietet damit perfektem Schutz vor Witterungen. Sichere Bergfahrt für die Kleinen durch gesperrte Fußraster, die ein Durchrutschen verhindern. Dank optimiertem Bergstationspunkt wird die 6erSesselbahn Sunnegg über die Abfahrt 17 locker schwingend erreicht.

Die innovative Talstation bietet als Skifahrerbasislager Skiverleih, Depot, Shop, Bar- Restaurant mit Food & Coffee. Die 10er-Panorama-Gondelbahn befördert Schneesportbegeisterte in nur sechs Minuten Fahrzeit von Mellau hinauf auf die Pisten von Mellau und Damüls. Ein Ski- und Naturerlebnis der besonderen Art.

Während der Fahrt mit der 8er Gondelbahn Gipfelbahn zwischen Mellau und Damüls erstreckt sich ihr Blick über den Bregenzerwald und Sie genießen eine außergewöhnliche Aussicht. Der Blick über die Bergspitzen macht die Gedanken frei. Die Abfahrt zur Rossstelle nach Mellau führt durch den Skitunnel und über tolle Pisten. Tolle Stimmung beim Apres Ski gibt´s in der Talstation der Mellaubahn.

Ob man seine Schwünge lieber auf sonnigen Süd- oder anspruchsvollen Nordhängen zieht, kann man je nach Lust und Laune entscheiden. Freerider kommen im schneereichen Skigebiet voll auf ihre Kosten.Damülser Rundtour mit Parallelslalom, Speedstrecke und Fotoauswertung, Fotopoint bei der Bergstation der 6 SB Sunnegg. Skizwerge entdecken dank maßgeschneiderter Skischulangebote und fünf Kinderwelten spielerisch ihre Freude am Wintersport.

Snowpark Damüls – We shape for your ride!