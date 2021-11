Ein wahr gewordener Traum

Sie funkeln nicht nur selbst, sondern verstehen es auch, ihre Trägerin zum Strahlen zu bringen: Diamanten. In den Schmuckstücken der «Huber Private Collection» werden die Edelsteine gekonnt in Szene gesetzt.

Betrachten wir es rein wissenschaftlich, ist der Diamant der härteste existierende natürliche Stoff der Welt. Ursache dafür sind die symmetrisch ausgerichteten Bindungen der Kohlenstoffatome, die das Mineral so widerstandsfähig machen. Doch woran liegt es, dass dieser Edelstein Menschen seit jeher so in seinen Bann zieht? Vielleicht an den Mythen, oder doch der besonderen Leuchtkraft, die ihn wie kleine Sterne funkeln lassen? In jedem Fall ist der Diamant ein wahrer Klassiker und nicht ohne Grund «a girl’s best friend». Die Popularität des Diamanten liegt aber nicht allein in seiner Exklusivität, sondern auch in seiner Alltagstauglichkeit. Die zeitlose Schönheit und klassische Eleganz machen diesen funkelnden