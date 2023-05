Ein VR-Theaterstück im Löwensaal – „Der Herr Karl Redux“

Am Mittwoch, dem 24. Mai 2023, ist es soweit: Das Theaterstück „Der Herr Karl Redux“ feiert im Löwensaal seine Premiere.

Regisseur Thomas Welte hat sich von Qualtingers Kultfigur inspirieren lassen und den grantelnden Wiener im Jahr 2170 wieder zum Leben erweckt. Die Welt um ihn herum hat sich verändert, doch der berühmt-berüchtigte Grant des Herrn Karl ist geblieben. Die Besonderheit dieses Stücks liegt in seiner innovativen Umsetzung: Ein Schauspieler animiert den Herrn Karl mittels Motion-Capture-Technologie live auf einer Leinwand, ähnlich wie bei einem Puppenspiel. Ein einzigartiges Theaterexperiment mit einem Blick in die Zukunft. Für den Regisseur und technischen Entwickler Thomas Welte stellt die Umsetzung eine außerordentliche Herausforderung dar: „Der technische Aufwand ist enorm und es bedarf vieler Arbeitsstunden, um die Figur auf dem Bildschirm beweglich zu machen“, so Welte.