Ein Virus beherrscht die Welt und die Landeskrankenhäuser

Gut durch die Krise – dank Achtsamkeit der Mitarbeitenden.

In der Corona-Pandemie waren die Mitarbeiter der Krankenhäuser besonders gefordert. Ihnen gilt ein besonderer Dank. Direktor Gerald Fleisch erzählt über die besondere Situation in den vergangenen Monaten: „Zum Jahreswechsel 2019/2020 kamen die ersten Meldungen aus China: ,Eine ganze Provinz wird wegen Coronaviren unter Quarantäne gestellt‘. Damals dachten wir noch ausschließlich an ein exotisches ,Wuhan-Virus‘.