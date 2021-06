Ein Viertel der Mexikaner infiziert - Lage in Indien besser

In Mexiko hat sich nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums insgesamt rund ein Viertel der Bevölkerung mit dem Corona-Virus infiziert. Eine landesweite Umfrage habe ergeben, dass sich etwa 31,1 Millionen der 126 Millionen Mexikaner angesteckt haben dürften, auch wenn sie nicht alle Symptome gezeigt hätten, so das Ministerium. Indien hat unterdessen 84.332 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Monaten.

In Indien wurden bisher 29,4 Millionen Ansteckungsfälle nachgewiesen. Weltweit ist das der zweithöchste Wert nach den USA. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg zuletzt um 4.002 auf 367.081. Experten zufolge dürfte - so wie in Mexiko - die Dunkelziffern allerdings weitaus höher sein.